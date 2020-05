Freitag, 29. Mai 2020

Jugendzentrum Holzminden startet wieder durch

Julia Rentziehausen und Thomas Weßler freuen sich, wenn sie die ersten Besucher im Jugendtreff wieder begrüßen können. Foto: Moersener

Holzminden. Nach Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie darf das Jugendzentrum nach aktueller Verordnung des Landes wieder mit Angeboten für Kinder und Jugendliche starten. Hierfür wurden Hygienekonzept und Rahmenbedingungen entwickelt, die unter Berücksichtigung der gebotenen Vorsicht und den einzuhaltenden Vorgaben Kindern und Jugendlichen nach so langer Zeit endlich wieder Freizeitangebote bieten können.

Die wochenlange Schließung stellt für viele junge Holzmindener einen bedeutenden Einschnitt in ihren Alltag dar, denn viele Besucher der offenen Treffs verbringen einen Großteil ihrer Freizeit dort. Selbstverständlich wurde aber auch diese Zeit genutzt, um zum Beispiel Jugendlichen im Stadtgebiet aufzusuchen, Kontakt per Videokonferenz gehalten und telefonische Beratung durchgeführt, berichtet Sozialpädagogin Julia Rentziehausen. Mittwoch nach Pfingsten startet das Jugendzentrum nun wieder, natürlich unter strenger Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, mit seinem Jugendtreff. Hier werden nach geltender Verordnung mittwochs bis freitags in der Zeit von 14 bis 21 Uhr vorerst nur zeitlich begrenzte Gruppenangebote mit bis zu zehn Personen stattfinden. Genauere Infos hierzu können auch telefonisch unter 05531/981558 erfragt werden, eine telefonische Anmeldung ist sinnvoll.

Der Kindertreff öffnet vorerst noch nicht in den Räumen des Jugendzentrums, es werden aber Montag bis Mittwoch in der Zeit von 13 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Naschgartens Angebote für Kinder stattfinden, auch hier natürlich unter den besonderen Vorgaben. Der „GirlsClub“, der Mädchentreff im Jugendzentrum mit Julia, geht am Mittwoch um 17 Uhr wieder an den Start, auch hier gelten selbstverständlich besondere Vorgaben. Das Team des Jugendzentrums freut sich riesig darauf, „Ihre kids“ endlich wiederzusehen!