Freitag, 22. November 2019

Jungakademiker der HAWK in Holzminden erhalten Energy Award

Silvana Küsel und Axel Schmidt (vorn) wurden für ihre herausragenden Arbeiten ausgezeichnet. Die Jurymitglieder Prof. Dr. Sebastian Föste, Dr. Stephan Nahrath und Klaus Meyer gratulieren. Foto: HAWK

Holzminden. Abschluss- und Projektarbeiten sechs junger Akademiker hat Westfalen Weser Energie mit dem Energy Award 2019 ausgezeichnet. Unter ihnen sind eine Studentin und ein Absolvent der HAWK in Holzminden: Silvana Küsel und Axel Schmidt. In ihren Arbeiten befassen sie sich mit Aufgabenstellungen aus den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Silvana Küsel schrieb eine Studienarbeit über nachhaltiges Bauen. Im Sinne der Lehrinhalte des Studiengangs „Green Bildung – Gebäudetechnik, Energieeffizienz, Mensch und Umwelt“ sollte eine auf natürliche Ressourcen basierende, herstellungsenergiearme Gebäudehülle errichtet werden, die sich positiv auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Des Weiteren sollten regenerative Energien in einem höchstmöglichen Grad genutzt werden.

Axel Schmidt untersuchte in seiner Masterarbeit im Studiengang „Energieeffizientes und Nachhaltiges Bauen“ die Wirtschaftlichkeit eines Trinkwasser-Ultrafiltrationssystems in der Gebäudetechnik. Die Arbeit dient dazu, eine effiziente Einbindung regenerativer Energie und eine verbesserte Sektorenkopplung durch den ökonomischeren Einsatz von Wärmepumpen in die Trinkwarmwasserbereitung zu erreichen. Beide Arbeiten würdigte die Jury mit einem Preisgeld von jeweils 1.500 Euro.

