Sonntag, 13. Oktober 2019

Junge Autofahrerin zwischen Heyen und Daspe schwer verletzt

An dem VW Golf entstand Totalschaden. Foto. gl

Daspe. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonnabendnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße K 8 zwischen den Ortschaften Heyen und Daspe gekommen. Wie von der Polizei zu erfahren war, befuhr eine 25-jährige Frau aus Göttingen die K 8 von Heyen kommend in Richtung Daspe. Nach dem Durchfahren einer Gefällstrecke kam die junge Frau in einer Rechtskurve, wenige hundert Meter vor der Ortschaft Daspe nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben prallte das Fahrzeug gegen eine Böschung, wurde zurück auf die Fahrbahn katapultiert und kam dort nach mehreren Überschlägen wieder auf den Rädern zum Stehen. Rettungsdienst und Notarzt brachten die junge Frau nach einer Erstversorgung ins Sana-Klinikum nach Hameln. (gl)

Mehr lesen Sie im TAH am 14. Oktober 2019