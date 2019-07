Donnerstag, 25. Juli 2019

Junge Frau aus Beverungen schwer verletzt

Beim Abbiegen auf die Autobahn kam es zum Unfall. Foto: Polizei

Beverungen/Warburg. Schwerer Unfall am Mittwoch um 7.35 Uhr bei Warburg: Eine 19-jährige aus Beverungen war mit ihrem Ford Fiesta auf der B252 in Richtung Volkmarsen unterwegs. In Höhe der Autobahn A44 wollte die Fahrzeugführerin nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einem 23-jährigen aus Naumburg gesteuert wurde. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die junge Fahrerin des Ford schwer. Sie wurde mit einem Rettungswages in das Krankenhaus Warburg gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Warburg entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe und reinigte die Unfallstelle. Bis 10 Uhr kam es im Bereich des Verkehrsknotens A44/B252 zu Verkehrsbehinderungen, da Bereiche der Straße zur Unfallaufnahme gesperrt werden mussten.