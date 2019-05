Samstag, 11. Mai 2019

Junge Frau in Grohnde getötet, mutmaßlicher Täter festgenommen

Symbolfoto TAH

Grohnde. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist es im Bereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zu einem Tötungsdelikt gekommen. Am späten Freitagabend wurde eine 25-jährige Frau im Emmerthaler Ortsteil Grohnde Opfer eines Gewaltverbrechens. Der mutmaßliche Täter, ein 23 Jahre alter Mann, wurde von der Polizei festgenommen.

In seiner Vernehmung hat der junge Mann gestanden, die Frau getötet zu haben. Wie genau es zu der Tat gekommen ist und wann, steht noch nicht fest, da die Vernehmungen des Täters und der Zeugen noch andauern. Ein Anwohner hatte den Leichnam der 25-Jährigen gegen 8.30 Uhr am Sonnabendmorgen in einer Hütte am Sportplatz in Grohnde gefunden und den Notruf gewählt. Für die die junge Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Todesursächlich war augenscheinlich Gewalt gegen den Hals.

Der Täter wird am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Obduktion des Leichnams wird ebenfalls morgen erfolgen.