Dienstag, 28. Mai 2019

Junge Leute brillieren in der Schlosskapelle

Ein beeindruckendes Line-up von regionalen Talenten präsentierte sich am Ende des Workshops. Foto: Kulturzentrum Bevern

Bevern. Zum vierten Mal lud das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern zum regionalen U-20-Poetry Slam-Workshop ein. Als Höhepunkt hieß es am Sonntagabend: Slam das Schloss!‘19 in der Schlosskapelle. Trotz großer Konkurrenz durch EU- und Kommunalwahl füllte sich die Schlosskapelle deutlich mit Interessierten und Unterstützern. Die Teilnehmer beeindruckten ein staunendes Publikum mit reichlich Witz, Tiefsinn und Fragen, die viel mit den Sorgen und Selbstbesinnungen junger Menschen zu tun hatten. Da ging es um die Suche nach dem richtigen Platz in der Welt, im Leben und dass es keineswegs wünschenswert ist, im Mainstream mitzuschwimmen.

