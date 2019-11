Donnerstag, 28. November 2019

Junge Poeten begeistern beim Poetry Slam der Georg-von-Langen-Schule Holzminden

Die Akteure des Poetry Slam in der BBS Holzminden: Lorenz Meyer, Jonas Schum, Bahaa Amayri, Lina Bölke, Paul Hippler, Ewin Bero, Ann-Marie Schilling, Eric Ormann, Florian Niemeyer, Anastasia König. Foto: BBS

Holzminden. Der erste Poetry Slam an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, war ein voller Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs des Beruflichen Gymnasiums hatten in Eigenregie einen Dichterwettstreit organisiert, an dem insgesamt neun junge Poetinnen und Poeten vom Beruflichen Gymnasium der BBS Holzminden und dem Campe-Gymnasium mit selbst verfassten Texten mit- und gegeneinander antraten. Die jungen Slammer beschäftigten sich mit den vielfältigen Anforderungen, denen sie als Jugendliche in der heutigen Gesellschaft gewachsen sein sollen. Die Texte regten das Publikum aus aktuellen und ehemaligen Schülern sowie Eltern, Lehrern und weiteren Gästen zum Nachdenken an. Gewonnen haben am Ende alle, so die Erkenntnis des Abends: Die Erde und jeder einzelne Mensch darauf ist wertvoll. Das Publikum belohnte alle Beteiligten mit einem tosenden „15-Punkte-Applaus“.

