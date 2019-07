Samstag, 13. Juli 2019

Junge Verstärkung für den Rückraum

Dominik Niemeyer begrüßt Deivas Eidukonis beim TV 87. Foto: tp

Stadtoldendorf. Rund zwei Monate vor dem Start der Oberligasaison hat der TV Stadtoldendorf mit der Vorbereitung begonnen. Intensive Einheiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie Krafttraining, Ausdauertraining und Koordination stehen unter anderem auf dem straffen Vorbereitungsprogramm. Doch bevor TV-Trainer Dominik Niemeyer seine Männer so richtig an ihre Grenzen bringt, darf sich das Team noch über einen weiteren Neuzugang freuen. Denn vom litauischen Erstligisten RK Varsa stößt Deivas Eidukonis zum neuen Oberligisten. „Deivas Eidukonis konnte mich beim Probetraining in Stadtoldendorf überzeugen. Er verfügt über eine beeindruckende Sprungkraft, ist sehr dynamisch und hat viel Zug zum Tor“. So begründete Dominik Niemeyer die Entscheidung den 22-Jährigen Mann aus Litauen ins Team aufzunehmen. Die Entscheidung sei aus vielerlei Hinsicht sinnvoll gewesen. Denn für die neue Saison brauche es mehr Flexibilität: „Ich glaube, dass dieser Spielertyp sehr gut zu uns passt. Wir müssen vor allem im Rückraum variabel sein. Zum einen um Verletzungsgefahren entgegenzuwirken und gleichzeitig will ich auch einen Wettbewerb, der im Leistungsport nun mal notwendig ist“. In der vergangenen Saison hat Eidukonis mit dem RK Varsa in der Hauptrunde den fünften Platz erreicht. In der Finalrunde konnte er sich mit seinem Team sogar noch den dritten Platz erspielen. Jetzt fängt für den jungen Neuzugang ein neues Kapitel an. Seit Ende Juni wohnt er in Stadtoldendorf und demnächst tritt er seinen neuen Arbeitsplatz in Einbeck an.