Donnerstag, 14. Juni 2018

Junger Fahrer muss Pkw ausweichen – Polizei sucht Zeugen

Stahle. Wie die Polizei jetzt bekanntgab, ereignete sich bereits vor einiger Zeit zwischen Stahle und Heinsen ein Unfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 30. April, um 17.35 Uhr mit seinem Skoda die B 83 von Stahle in Richtung Heinsen. Im Bereich einer scharfen Kurvenkombination kam ihm auf seinem Fahrstreifen ein schwarzer PKW Mercedes entgegen, der offenbar die Kurven schnitt. Der Skodafahrer musste nach rechts in Richtung Schutzplanke ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er mit der Beifahrerseite gegen die Schutzplanke. Der Mercedesfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Wer Hinweise zum flüchtigen Pkw Mercedes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, zu melden.