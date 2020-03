Mittwoch, 11. März 2020

Junges Theater Göttingen mit „Kleiner Mann, was nun?“ in der Stadthalle Holzminden

Szene aus der Göttinger Bühnenfassung des Fallada-Stückes. Foto: Dorothea Heise

Holzminden. Das Junge Theater Göttingen zeigt am kommenden Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr auf Einladung des Kulturvereins Holzminden eine Inszenierung der Originalfassung von Hans Falladas 1932 geschriebenen berühmten Roman „Kleiner Mann, was nun?“. Bereits die Premiere in Göttingen fand großen Beifall. Das Holzmindener Publikum darf nach den vielen erfolgreichen Aufführungen ihrer beliebten Jungen Göttinger in der Stadthalle eine weitere glanzvolle Inszenierung erwarten. Karten für das Bühnenstück mit neuen Darstellern des Junge Theaters, aber auch bekannten Gesichtern, sind noch bei den Vorverkaufsstellen Stadtmarketing und Kulturamt Holzminden, bei Bücher-Brandt und der Kultur- und Tourismusinformation in Höxter, bei allen Hellweg-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse ab 19 Uhr zu erhalten.

