Freitag, 23. August 2019

Jury von Gärten im Kreis Holzminden beeindruckt

Besucht wurden vielfältige, naturnahe Gärten in der Solling-Vogler-Region.

Kreis Holzminden. Im Rahmen des Leader-Themenjahres suchte das Regionalmanagement besonders naturnahe Gärten in der VoglerRegion. Fünf ausgewählte Gärten wurden persönlich von einer Jury und dem Regionalmanagement besucht. Diese Reise begann auf der Ottensteiner Hochebene in Lichtenhagen, führte über Stadtoldendorf und endete in Deensen. Die Gärten wurden von der fachkundigen Jury anhand von vorher festgelegten Kriterien bewertet. Mitglieder der Jury sind Herr Wolff, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe, Frau Tubbe-Neuberg von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Frau Czyppull von der Naturschutzstiftung Holzminden sowie die beiden ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten Frau Frischgesell und Herr Dörfer.

