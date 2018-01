Freitag, 19. Januar 2018

Justizministerin in Holzminden: Mehr Sicherheit für die Bürger

Die Arbeitskreise Innen und Recht der CDU-Landtagsfraktion tagen in Holzminden.

Holzminden (fhm). „Wie können wir es schaffen, die Bürger noch mehr zu schützen?“, war das Leitmotiv der Klausurtagung, welche die Arbeitskreise Innen und Recht der CDU-Landtagsfraktion in Holzminden abhielten. Zusammen mit Justizministerin Barbara Havliza und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Uwe Schünemann legten die Christdemokraten nicht nur das Politikprogramm der kommenden Monate fest, sondern diskutierten auch die Umsetzung der in der Großen Koalition festgelegten Handlungsziele im Bereich Innere Sicherheit. „Es war eine arbeitsreiche und von den Ergebnissen her hoffnungsvolle Tagung“, betonte Schünemann im Pressegespräch nach der Sitzung. Hoffnungsvoll wegen der Ergebnisse, die den Bürgern direkt zugute kommen werden. Die Große Koalition in Niedersachsen habe wichtige Weichenstellungen gemacht, dazu gehören die 3.000 zusätzlichen Stellen im Bereich Vollzug und Verwaltung. Beide Arbeitskreise, so berichtete der Holzmindener Landtagsabgeordnete, haben Gespräche vor Ort mit Vertretern des Polizeikommissariats Holzminden und des Amtsgerichts Holzminden geführt und die Zusicherung machen können, dass auch in der Fläche ein Stellenaufwuchs kommen werde. (fhm)

Lesen Sie den ausführlichen Artikel im TAH vom 20. Januar.