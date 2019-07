Donnerstag, 18. Juli 2019

K 50 eine Woche lang voll gesperrt

Die Baumfällarbeiten dauern vom 22. Juli bis 2. August.

Holzminden. Und wieder eine Straßensperrung: Das Niedersächsische Forstamt Neuhaus muss aus Verkehrssicherungsgründen Bäume entlang der Kreisstraße 50 zwischen Holzminden und Fohlenplacken fällen. Die Straße wird vom kommenden Montag, 22. Juli, bis Freitag, 2. August, voll gesperrt.

Das Forstamt will Bäume am Hang entfernen, die in den Revieren Wildenkiel und Otterbach von Borkenkäfern befallen sind. „Eine Spezial-Holzerntemaschine wird dort arbeiten sowie Forstwirte mit einer Seilmaschine, um die abgestorbenen Bäume zu erreichen“, erläutert Lasse Eichner. „Da die Seilanlage teilweise die Kreisstraße überspannt, wird die K 50 vollständig gesperrt“, begründet der Förster die Einschränkung.

Der flexible Revierleiter organisiert die Baustelle, auf der ein Gebirgsharvester zum Einsatz kommt. Borkenkäfer und Trockenheit haben in diesem Waldstück zahlreiche Nadel – und Laubbäume geschädigt. Die Bäume müssen aus Sicherheitsgründen zeitnah gefällt werden.