Mittwoch, 16. Oktober 2019

K35 zwischen Dölme und Rühle gesperrt

Herabgerolltes Felsgestein. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Dölme/Rühle. Die Kreisstraße 35 und der Weserradweg zwischen Dölme und Rühle sind seit Mittwoch Vormittag für den Verkehr gesperrt. Grund ist herabfallendes Felsgestein, das den Fangzaun zerstört hat. Die Straße wird auch für mindestens zwei Wochen gesperrt bleiben müssen. Das gibt die Straßenmeisterei des Landkreises bekannt.

Ob als Folge des Unwetters aus der Nacht oder aus anderen Gründen ist ungewiss. Klar jedoch ist, dass am Mittwochmorgen noch alles in Ordnung schien. Die Straßenmeisterei hatte den Ort des Steinschlages in der Frühe noch passiert, um Schlammreste an anderer Stelle zu beseitigen. Zu der Zeit waren noch keine Auffälligkeiten zu bemerken. Wenig später jedoch lösten sich offenbar etliche Gesteinsbrocken von der oberen Hangformation, durchschlugen den Fangzaun am Rand der Straße und rollten teilweise bis auf den Weserradweg. Mindestens 40 Quadratmeter Gesteinsmassen, dass stellte sich bei genauerer Begehung heraus, sind herausgebrochen.

Für die Erneuerung des beschädigten Fangzaunes und die Räumung des lockeren Felsgesteins werden mindestens zwei Wochen benötigt, weil auch die Halterungsstahlpfosten des Zaunes stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Erst nach vollständiger Instandsetzung der Sicherungsanlagen kann die Straße wieder freigegeben werden. Die Umleitung für den Weserradweg wird derzeit geplant und Donnerstag genauer bekannt gegeben.

Auch zwischen Reileifzen und Dölme musste die Kreisstraße 354 Mittwoch Morgen für die Beseitigung von Schlammmassen kurzfristig gesperrt werden. Dort jedoch ist die Strecke inzwischen für den Verkehr freigegeben.

Auf der Kreisstraße 8 zwischen Daspe und Heyen dagegen wird die Freigabe vermutlich noch bis Donnerstag früh dauern. Neben dem durch das Unwetter verursachten Schlamm ist dort auch noch ein umgefallener Baum zu beseitigen.

Die Straßenmeisterei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit wegen eventuell auf der Straße liegender Äste. Die Überprüfung aller Straßen könne sich aufgrund der Vielzahl aller vom Sturm betroffenen Streckenabschnitte bis Donnerstag hinziehen.