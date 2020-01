Mittwoch, 08. Januar 2020

Kabarettist Ludger K. gastiert in der „Drehscheibe“, nicht in der Stadthalle Holzminden

Ludger K. macht konservatives Kabarett mit Vorliebe für den schwarzen Humor. Foto: Ludger K.

Holzminden. Achtung: Das Lästermaul kommt! Anfang letzten Jahres ließ es der Essener Kabarettist Ludger K. in der Stadthalle Verden an der Aller mit einem Solo-Gastspiel so richtig krachen und entdeckte dabei seine Sympathie für das Bundesland Niedersachsen. Nun knöpft sich der gebürtige Westfale Holzminden vor: Am Sonnabend, 25. Januar, spielt Ludger K. sein Programm „BÖST of – Ein Lästermaul fasst zu(sammen)“ im Kulturzentrum „Drehscheibe“ an der Stadthalle Holzminden. „Ursprünglich hatte ich ein Auge auf das Foyer der Stadthalle geworfen – vor Ort jedoch habe ich dann gesehen, dass die schnuckelige Atmosphäre nebenan im Kulturzentrum noch besser geeignet ist, um kabarettistisch mal so richtig auf den Putz zu hauen. Also ziehen wir um“, kündigt der Ludger K. an. Bereits erworbene Karten, auf denen die Stadthalle als Austragungsort steht, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Das Publikum erwartet ein „BÖST of“, eine knackige Expedition ins Menschenreich mit vergiftetem Politikerlob, Promi-Schelte und einer liebevollen Hommage auf Sir Karl Popper und Dieter Thomas Heck.

Karten gibt es beim Stadtmarketing Holzminden und allen bekannten VVK-Stellen (auch in Höxter) sowie online bei eventim.de und hellwegticket.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 8. Januar