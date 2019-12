Donnerstag, 05. Dezember 2019

Kabelfehler: Kein Licht in Fürstenberg

In einigen Straßen in Fürstenberg ist die Straßenbeleuchtung ausgefallen.

Fürstenberg. In der Gemeinde Fürstenberg ist derzeit die Straßenbeleuchtung im Bereich der „Neuen Straße“ defekt, das teilt Westfalen Weser Energie in einer Presseerklärung mit. Aufgrund eines Kabelfehlers im unabhängigen Stromnetz werden die Leuchten in den Straßen „Neue Straße“, Teilen des „Krugbrinks“, „Im Schlossgarten“, „Derentaler Straße“, Teilen des „Hussmannplatzes“ und „Im Winkel“ gegenwärtig nicht versorgt. Voraussichtlich kann Westfalen Weser Netz den Fehler erst Anfang der kommenden Woche beheben, da ein spezieller Meßwagen benötigt wird, der dann zur Verfügung steht.