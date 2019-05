Sonntag, 05. Mai 2019

Kaffeefahrt ins Ungewisse

Die Polizei stoppte die Kaffeefahrt. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Höxter. Ein aufmerksamer Fernsehzuschauer sorgte dafür, dass eine Kaffeefahrt, die mit falschen Versprechungen Opfer anlockte, im Kreis Höxter ihr Ende fand. Als Studiogast in der Sendung „Hallo Hessen" warnte ein Polizeibeamter vor den Betrugsmaschen sogenannter Kaffeefahrtenveranstalter. Einen Tag nach der Sendung meldete sich ein aufmerksamer Zuschauer bei der Polizei. Der Mann hatte von einer Cloppenburger Firma eine Einladung zu einer Kaffeefahrt am Sonntag zum „Steinhuder Meer" bekommen und erkannte Parallelen zu denjenigen Kaffeefahrten, vor denen der Ermittler in der Sendung gewarnt hatte.

Zum Schein und in Absprache mit der Polizei nahm das Ehepaar an der Fahrt teil und hielt telefonisch Kontakt zu den Beamten. Mit zwei Kleinbussen fuhr der Veranstalter am Morgen insgesamt zwölf Personen aus dem Lahn-Dill-Kreis sowie den Landkreisen Gießen und Limburg/Weilburg zu einem in die Jahre gekommenen Gasthof nach Bad Driburg (Kreis Höxter) - rund 160 Kilometer vom eigentlichen Ziel „Steinhuder Meer" entfernt. Dort angekommen, begann die Verkaufsveranstaltung. Den Teilnehmern wurden unter anderem Decken mit eingewebten Silberfaden für 600 Euro das Stück, die mutmaßlich gegen Thrombose und offene Körperstellen helfen sollten, Augentropfen für etwa 200 Euro sowie diverse Reisen angeboten. Anstelle der in Aussicht gestellten hochwertigen Kaffeemaschine, lag Billigparfüm für die Teilnehmer bereit. Allerdings spendierte der Veranstalter ein kostenloses Mittagessen. Zum Ende der Veranstaltung griffen die mittlerweile alarmierten Kollegen der Polizei im Kreis Höxter und Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Bad Driburg ein. (fhm)

