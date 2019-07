Freitag, 26. Juli 2019

Kamele gehen in Hameln auf Entdeckungstour

Wie die Tiere "entkommen konnten", steht noch nicht fest. Foto: Polizei

Hameln. Beamte der Polizei Hameln staunten nicht schlecht, als sie am frühen Freitagmorgen, 26.Juli, eine Meldung über freilaufende Kamele erhielten. Gegen 6.30 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer die Tiere im Vorbeifahren im Bereich der Kerschensteinerstraße in Hameln gesichtet und den Sachverhalt der Polizei gemeldet. Die Beamten fuhren - zunächst etwas ungläubig - zum Einsatzort und stellten schnell fest, dass in einem Feldweg, in der Verlängerung der Kerschensteinerstraße, vier Kamele standen. Die Tiere konnten schnell einem in der Nähe gastierenden Zirkus zugeordnet werden. Die Polizeibeamten sicherten die Ausreißer bis zum Eintreffen eines Zirkusmitarbeiters ab. Mit dem Leittier am Halfter, folgten dem Mann auch die anderen Kamele zurück zum Zirkus. Glücklicherweise kam es beim Überqueren der Klütstraße zu keiner Gefahrensituation. Die Tiere selbst, sind Menschen gewöhnt. Ein Anfassen sollte man jedoch vermeiden. Wie die Tiere, drei Kamele und ein Dromedar, wie der Zirkus im Nachhin mitteilte, "entkommen" konnten, steht nicht fest. Der Zirkus wird die Sicherung seiner Vierbeiner zukünftig noch öfter kontrollieren.