Sonntag, 19. August 2018

Kamin stürzt ein: Gebäude am Markt in Höxter geräumt

Höxter. Bei Bauarbeiten im Haus Am Markt 6, in Höxter, stürzte am Sonnabend um 11.42 Uhr im Dachgeschoss ein Kamin teilweise ein. Das obere Kaminstück stürzte vom Dach ins Dachgeschoss. Die Kaminabdeckplatte landete auf dem äußeren Dach und es bestand die Gefahr, dass die Platte auf die durch Fußgänger benutzte Straße herunterrutschte. Sofortige Absperrmaßnahmen wurden veranlasst und und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr begutachtete die Baustelle im zweiten Obergeschoss und im Dachgeschoss und veranlasste auf Grund von einem möglichen Sturz des rund zwei Tonnen schweren Kaminstückes bis ins Erdgeschoss eine Räumung des kompletten Gebäudes, einschließlich des Deopt-Marktes.

Das Ordnungsamt Höxter und ein Statiker wurden verständigt. Die Gefahrenstelle wurde mittels Bauzäune abgesichert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei dem Abbruch eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Bestimmungen verstoßen worden ist, teilt die Polizei in Höxter mit. Weitere Ermittlungen sind eingeleitet.