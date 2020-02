Montag, 10. Februar 2020

Kammerkonzert mit dem Trio Schmuck in der Schlosskapelle Bevern

Das Trio Schmuck gab ein Konzert in der Schlosskapelle Bevern. Foto: gum

Bevern. Schmuck in doppeltem Sinn: Die Geschwister Sayaka und Yumi Schmuck – mit Sebastian Pigorsch als Drittem im Bunde – machten ihrem Namen alle Ehre und lieferten in der Schlosskapelle ein schmuckes und kurzweiliges Programm „Von Klassik bis Jazz“ ab. Man konnte ja echt gespannt sein auf eine musikalische Formation, die man so nicht alle Tage vor die Ohren bekommt: drei Klarinetten! Mehr nicht. Geht das? Nun kann man ja trefflich über den Sinn und Unsinn von Bearbeitungen streiten und vielleicht die Nase rümpfen, wenn das Trio Stücke aus den Opern „Die Zauberflöte“, „Die Hochzeit des Figaro“ und „Don Giovanni“ des Klarinetten-Liebhabers Mozart auf zwei Klarinetten und einem Bassethorn (eigentlich eine Alt-Klarinette) zum Besten gibt. Mehr noch bei den „Slawischen Tänzen 2 und 1“ von Antonin Dvorak, die ja besonders vom Orchester-Sound leben. Trotzdem ist es ja ein Kunststück, aus einer Orchesterpartitur einen dreistimmigen Klarinetten-Satz zu basteln. Wer da immer noch die Nase rümpfte, hatte nicht richtig zugehört. In sagenhafter Harmonie und mit höchstem musikalischem und spieltechnischem Einsatz brachten sie die wunderbaren Melodien mit wunderbaren Instrumenten zum Klingen. (gum)