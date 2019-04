Donnerstag, 25. April 2019

Kampf gegen Unfälle beim Rechtsabbiegen

Maren Schneider-Klingenberg erklärt das neue System. Foto: tah

Holzminden. Für Helmut Schneider, zusammen mit seiner Tochter Maren Schneider-Klingenberg Geschäftsführer der Carl Balke GmbH, ist der Kampf gegen Unfälle beim Rechtsabbiegen ein ganz besonderes Anliegen. Immer wieder passieren schwere Unfälle, wenn Lkw nach rechts abbiegen, Radfahrer werden in Mitleidenschaft gezogen. Durchschnittlich sterben jedes Jahr 28 Menschen bei solchen Unfällen, zumeist Radfahrer, weil sie von Lkw-Fahrern beim Abbiegen im toten Winkel übersehen werden. Deshalb kämpft er für mehr Verkehrssicherheit im Interesse aller Verkehrsteilnehmer. In seinem Unternehmen werden jetzt alle Lkw über 3,5 Tonnen mit dem neuesten Abbiegeassistenten ausgestattet, der auf dem Markt ist und erst seit wenigen Tagen überhaupt die Zulassung besitzt. „Solche Assistenten gibt es schon länger“, berichtet Schneider, „in einer Kamera und in Spiegeln kann der Fahrer den toten Winkel im Auge behalten. Aber das neue System habe neben der Kamera zusätzlich einen radargestützten Sensor, der den toten Winkel ständig untersucht und auf bewegliche Punkte reagiert. „Wenn der Radar etwas erfasst, wird sofort ein akustisches Signal ausgelöst. Carl Balke ist das erste Unternehmen überhaupt, in dem das neue System eingebaut wird. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 26.04.2019.