Mittwoch, 04. September 2019

Kampfabstimmung um eine Richterin im Holzmindener Kreistag

Sitzungsunterbrechung und Konferenz im Stehen zum Thema Richter-Nominierung. Foto: bs

Kreis Holzminden. Der Punkt auf der Tagesordnung liest sich eigentlich ganz unprätentiös. „Berufung einer ehrenamtlichen Richterin in der niedersächsischen Sozialgerichtsbarkeit“ heißt es da. Und weil die Amtsinhaberin weitermachen möchte, könnte der Tagesordnungspunkt in der Kreistagsssitzung am Montag auch schnell erledigt sein. Ist er aber nicht. Es gibt eine Kampfabstimmung, eine Sitzungsunterbrechung und dann eine Entscheidung, bei der zumindest einige im Holzmindener Kreistag rechtliche Unsicherheiten sehen. (bs)

