Mittwoch, 12. August 2020

Kandidaten bewerben sich um Wählerstimmen

Am 13. September ist Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Foto: fhm

Kreis Höxter. Am 13. September wird im Kreis Höxter gewählt. Die Wahlberechtigten sind aufgerufen, einen neuen Landrat, die Bürgermeister, den Kreistag und die Stadträte neu zu wählen. Auf jeden Fall wird es einen neuen Landrat im Kreis Höxter geben, da Amtsinhaber Friedhelm Spieker nicht wieder antritt. Michael Stickeln, bisher Bürgermeister von Warburg, geht für die CDU ins Rennen, für die SPD ist es Helmut Lensdorf (SPD). Mehr Kandidaten gibt es nicht. Im Kreistag hatte die CDU mit 50,9 Prozent die absolute Mehrheit geholt. Die SPD kam auf 25,3 Prozent, die Grünen auf 9,5 Prozent. UWG (7,0 Prozent), FDP (4,2 Prozent) und die Linke (3,2 Prozent) wurden vor sechs Jahren ebenfalls in den Kreistag gewählt. Diesmal tritt zusätzlich die Partei an. (fhm)

