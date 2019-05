Freitag, 10. Mai 2019

Kandidaten haben die unbekannten Schmierfinken angezeigt

Wer den oder die Täter kennt oder etwas beobachtet hat, sollte sich mit der Polizei in Verbindung setzen (05531/9580). Foto: Weinberg

Bevern. In Bevern werden seit einigen Tagen immer wieder Wahlplakate beschmiert, zerschlagen oder abgerissen. Betroffen sind die Plakate aller Parteien, die sich beziehungsweise ihre Kandidaten am 26. Mai zur Europa-, Landrats- oder Samtgemeindebürgermeister-Wahl stellen. Besonders massiv angegangen wurden die Wahlplakate der drei Kandidaten für das Amt des Beveraner Samtgemeindebürgermeisters. Wobei die übergroßen Stellwände vor dem Schloss in der Ortsmitte mit schwarzer und roter Farbe sowie einem „Wahlaufruf“ für die Grünen besprüht wurden. Weiß der unbekannte „Graffiti-Künstler“ nicht, dass die Grünen gar keinen eigenen Kandidaten für die Bürgermeister-Wahl aufgestellt haben? Oder soll die Schrift nur in eine falsche Richtung zeigen? Auf jeden Fall liegt inzwischen bei der Polizei eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung vor. (rei)

