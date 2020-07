Freitag, 31. Juli 2020

Kandidaturen für das höchste Amt in Höxter

Sechs Bewerber wollen Bürgermeister von Höxter werden – oder bleiben. Foto: Pixabay

Höxter. Bis Anfang der Woche konnten Interessierte ihre Kandidatur anmelden oder von Parteien und Gruppen vorgeschlagen werden. Dann muss der Wahlausschuss über die Bewerbungen entscheiden. Dieses Prozedere ist notwendige Voraussetzung dafür, dass am 13. September gewählt werden kann. Am zweiten Sonntag im September finden nämlich in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Räte, Kreistage, Bürgermeister und Landräte werden neu gewählt. Bei der Wahl zum Stadtoberhaupt von Höxter ist inzwischen eine besondere Spannung aufgetreten. Nicht nur die Zahl der Bewerber – sechs sind es an der Zahl – ist ungewöhnlich, auch das Verhalten des Amtsinhabers ist nicht gerade alltäglich. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 31.07.2020.