Donnerstag, 30. Januar 2020

Kantor Hanzo Kim bereits in der Lutherkirche Holzminden verabschiedet

Viel Applaus von den Kantoreien und Präsente für Hanzo Kim bei seiner großen Verabschiedung. Foto: Dietmar Heinze und Harald Stellmach

Holzminden. Kantor Hanzo Kim wurde bereits am letzten Sonntag, 26. Januar, in der Lutherkirche verabschiedet. In einem festlichen Gottesdienst mit viel Musik nahmen die Luthergemeinde und zahlreiche Gäste aus den anderen Stadtgemeinden und dem Kirchenkreis Abschied nach fünf Jahren Dienst an der Holzmindener Stadtkirche und im Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder. Dabei konnte der scheidende Kirchenmusiker ausnahmsweise ganz entspannt in der ersten Bankreihe sitzen. Denn auf seiner Orgelbank hatte Kreiskantorin Christiane Klein Platz genommen, um die Gemeinde beim Gesang zu begleiten. Und vor der Lutherkantorei, verstärkt durch Sänger aus Höxter, hatte Kantor Florian Schachner von der anderen Weserseite Stellung bezogen. Der Zusammenklang der Chöre war wiederum überzeugend. Auch die Bläser unter der Leitung von Melanie Manske waren durch die Verstärkung aus anderen Gemeinden prächtig. Schließlich war auch noch der Leiter der Musikschule, Alexander Käberich, zu Gast in der Kirche. Wie oft haben Kim und Käberich in den zurückliegenden Jahren gemeinsam musiziert? Am Sonntag war es ein Solo Flötenkonzert, das die Herzen erwärmte.

