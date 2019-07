Freitag, 19. Juli 2019

Kanzlerin schickt Grüße nach Heinsen an die Weser

Auwi Winsmann mit dem Geburtstagsgruß der Bundeskanzlerin. Foto: privat

Heinsen. Ein persönlicher Brief vom Büro der Bundeskanzlerin, darin ein Geburtstagsgruß von Kanzlerin Dr. Angela Merkel, das bekommt man nicht alle Tage. August-Wilhelm (Auwi) Winsmann aus Heinsen ist dieses passiert. Der Anlass war eigentlich nicht so außergewöhnlich. Okay, er feierte am 17. Juli seinen 65. Geburtstag. Das Besondere ist allerdings, dass auch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel an diesem Tag ihr 65. Lebensjahr vollendete. Die Medien berichteten ja umfassend davon. Beide sind also am selben Tag geboren. Und nachdem unsere Kanzlerin auf diesen Umstand hingewiesen wurde, ließ sie es sich nicht nehmen und schickte kurzerhand einen sehr persönlichen Geburtstagsgruß aus Berlin nach Heinsen an die Weser.

Mehr lesen Sie im TAH am 20. Juli 2019