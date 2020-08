Mittwoch, 19. August 2020

Karneval? Entweder richtig oder gar nicht!

Mit dem Rathaussturm in Lauenförde beginnt am 11.11. um 11.11 Uhr die Karnevalssession. Foto: fhm/Archiv

Kreis Holzminden. Karneval in Corona-Zeiten – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn denkt darüber nach, die kommende Karnevalssaison nicht stattfinden zu lassen. Die Überlegungen des Ministers sorgen für intensive Diskussionen unter den Karnevalisten im Weserbergland. „Wir haben uns schon – nicht nur wegen des Ministers – mit dem Thema Karneval und Corona befasst“, berichtet Friedhelm Dierkes, Präsident des Carnevalsvereins Weserbrücke. Im geschäftsführenden Vorstand des CVWB habe es eine einhellige Meinung gegeben. „Entweder feiern wir richtig Karneval oder wir lassen es sein“, sagt Dierkes. Eine Entscheidung, was mit der Karnevalssession 2020/21 im Weserbergland ist, wird wohl am Sonntag, 6. September, fallen. (fhm)

