Sonntag, 23. Februar 2020

Karneval im Kreis Höxter: Vorläufige Bilanz der Veranstaltungen

Symbolfoto TAH

Kreis Höxter. Die bisherigen Karnevalsveranstaltungen im Kreis Höxter verliefen aus polizeilicher Sicht recht friedlich. Durch die starke Präsenz der Polizei konnten viele Streitigkeiten im Anfangsstadium geschlichtet werden. Allerdings wurden in Brakel am Sonnabend drei Körperverletzungsdelikte durch die Polizei aufgenommen, bei denen auch drei Personen leicht verletzt wurden. In Steinheim wurde eine Körperverletzung zur Anzeige gebracht, bei der eine Person verletzt wurde. Weiter musste ein Mensch aus Steinheim ihren Rausch in der Polizeizelle ausschlafen, nachdem sie dem Rettungsdienst gegenüber renitent wurde und die dazu gerufenen Polizeibeamten beleidigte. Eine weitere Person musste ebenfalls mit nach Höxter, da der alkoholisierte Mann in Steinheim trotz Hausverbots immer wieder in ein Festzelt wollte und dort den Sicherheitsdienst und die einschreitenden Polizisten angriff. Auf einer Karnevalsveranstaltung in Ovenhausen kam es am Freitag bereits zu einer Schlägerei, bei der eine Person leicht verletzt wurde.