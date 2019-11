Montag, 11. November 2019

Karnevalisten stürmen das „Rote Rathaus“ in Lauenförde

Degenkampf - die Karnevalisten nehmen das Lauenförder Rathaus ein. Foto: ap

Lauenförde. Es ist 11.11 Uhr am 11. November. Drei laute Kanonenschüsse knallen in Lauenförde. Und die Karnevalisten vom Carnevalsverein Weserbrücke stürmen das „Rote Rathaus“ in Lauenförde. Der Schützenverein Schüttenhoff versucht zugleich – unter der Führung von Bürgermeister Werner Tyrasa – das Verwaltungsgebäude vor dem Angriff der Narren zu schützen. Auch Uwe König, Samtgemeindebürgermeister, und Hubertus Grimm, Beverungens Bürgermeister, sind dabei. Bis das „Rote Rathaus“ tatsächlich eingenommen ist, brauchen die Karnevalisten mehrere Anläufe. Zuerst mit Worten, dann mit Taten – denn wenn Reden nicht hilft und der Lauenförder Bürgermeister nicht freiwillig den Platz räumt, werden härtere Geschütze aufgefahren: Mit langen Degen, einem schwarzen Rammbock und der Alten Garde mit Regenschirmen bewaffnet greifen die Karnevalisten energiegeladen ihre Gegner an. Die Sperrstange, Menschenwand und Strohballen des Bataillons können die wilde Meute nicht mehr aufhalten. Parallel verschaffen sich einige der Jecken Zugang durch die Hintertür des Rathauses. Bürgermeister Tyrasa gibt sich gegenüber Friedhelm Dierkes, dem Präsidenten des CVWB, geschlagen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. November.