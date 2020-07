Dienstag, 14. Juli 2020

Karriere beim Landkreis Holzminden

Landrat Michael Schünemann freut sich über die abgeschlossenen Ausbildungen von Florian Pakusch, Sven Roempler und Janett Brandt.

Kreis Holzminden. Der Fachkräftemangel ist auch für Verwaltungen ein Dauerthema. Zwei junge Eigengewächse der Kreisverwaltung haben sich jetzt zu Verwaltungsfachwirten weiterqualifiziert und werden künftig mehr Verantwortung übernehmen. Und auch in der Straßenmeisterei wird seit einiger Zeit wieder selbst ausgebildet. Dort hat jetzt ein Straßenwärter seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. In einer kleinen Feierstunde gratulierte Landrat Michael Schünemann den schon in ihren neuen Bereichen arbeitenden Absolventen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 15.07.20