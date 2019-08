Dienstag, 27. August 2019

Karten für den Feuerwerkswettbewerb in Corvey zu gewinnen

Ein außergewöhnliches Feuerwerk wird am 7. September in Corvey geboten. Foto: O. Hallmann

Corvey (r). Dreimal zwei Eintrittskarten warten auf die Gewinner einer TAH-Verlosungsaktion für den mystischen Abend rund um das Thema Feuerwerk am Sonnabend, 7. September, am Schloss Corvey.Bitte eine Email mit dem Stichwort „Feuerwerk“ an redaktion@tah.de schicken oder eine Postkarte ebenfalls mit dem genannten Stichwort an TAH, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden – Einsendeschluss ist jeweils am 30. August 2019. Bevor drei fantastische Feuerwerke den Himmel erleuchten, genießen die Besucher die Atmosphäre der festlich erleuchteten Schlossgärten sowie ein Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Live-Bands und Attraktionen für Kinder. Einen Abend lang verwandelt sich die Anlage des Weltkulturerbes in ein mystisches Zusammenspiel aus Licht, Feuer und Show. Viktor V., Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey, öffnet seine Privatgärten für das einmalige Lichterfest. Der Veranstalter aus Minden rechnet mit mehreren tausend Besuchern, die die Premiere miterleben werden.

