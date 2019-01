Freitag, 18. Januar 2019

Karten für die Gandersheimer Domfestspiele sichern

Noch bis zum 31. Januar gilt bei den Gandersheimer Domfestspielen der Frühbucher-Rabatt. Foto: Gandersheimer Domfestspiele

Bad Gandersheim. Wer sich jetzt im Winter schon den Theater-Sommer und einen unvergesslichen Abend vor dem Stiftskirchen-Portal sichern oder anderen diese Freude machen will, muss schnell sein: Nur bis zum 31. Januar gilt bei den Gandersheimer Domfestspielen der Frühbucherrabatt. Höchste Zeit also, um sich die besten Plätze zu reservieren. Mehr als 17.000 Karten sind verkauft, etwa 1.000 mehr als im Vorjahr um diese Zeit. Die 61. Spielzeit des größten professionellen Freilichttheaters in Niedersachsen dauert vom 16. Juni bis 11. August. „Zeig mir mehr!“ – unter diesem Motto präsentiert Intendant Achim Lenz mit seinem Ensemble vier Produktionen auf der Bühne vor dem Dom und ein Studio-Stück in Brunshausen.

Informationen und Tickets: Kartenzentrale der Gandersheimer Domfestspiele Stiftsfreiheit 12, 37581 Bad Gandersheim, Telefon 05382/73777, Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr, kartenzentrale@gandersheimer-domfestspiele.de und über die Homepage gandersheimer-domfestspiele.de.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 18. Januar 2019