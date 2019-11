Freitag, 01. November 2019

Karten fürs PreBie in Holzminden gibt’s im Vorverkauf nur noch beim TAH

„Steam“ ist in diesem Jahr für den Livesound zuständig. Foto: Steam

Holzminden. Herbstzeit ist Partyzeit und der erste Sonnabend im November für das Presse- und Bierfest in der Stadthalle Holzminden reserviert. Das PreBie 2019 steht in den Startlöchern und beginnt am Sonnabend, 2. November, bereits eine Stunde früher als in den vergangenen Jahren – um 21 Uhr (Einlass um 20 Uhr). Alles ist vorbereitet, damit das Partyvolk eine gute Zeit hat, dafür sorgen die gemeinsamen Veranstalter Täglicher Anzeiger, Brauerei Allersheim und GaudiGastronomie. In diesem Jahr sorgt mit „Steam“ um Frontfrau Leonie (Foto) eine ausgewiesen hervorragende Partyband für den Livesound, die PreBie-Erfahrung bereits mitbringt. Zu erwarten ist eine erstklassige Präsentation von Pop- und Rockklassikern bis zu den Hits aus den aktuellen Charts. Zwischen den Sets lässt DJ Patrick Vergin die Turntables kreiseln. Karten (inklusive Freigetränk) gibt es im Vorverkauf ausschließlich noch beim TAH in der Zeppelinstraße, am heutigen Freitag bis 16 Uhr und am Sonnabend von 8 bis 11 Uhr am Schalter. Hier lassen sich drei Euro pro Karte sparen. Karten sind am Veranstaltungstag auch noch an der Abendkasse erhältlich. (spe)