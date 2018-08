Freitag, 24. August 2018

Kartenvorverkauf für das 29. Holzmindener Jazz-Festival mit Pete York läuft

Pete York ist der Stargast des 29. Jazz-Festivals in Holzminden. Foto: Agentur

Holzminden. Es ist angerichtet: In drei Wochen startet das 29. Holzmindener Jazz-Festival in der guten Stube des ausrichtenden Jazz-Clubs im alten Bahnhof. Stargast ist in diesem Jahr der britische Superdrummer Pete York mit seiner Band „Spangalang“. Am Festival-Sonnabend, 15. September, bricht er mit seinem Publikum auf zu einer Reise durch die Klassiker des Jazz. Der Vorverkauf hat mittlerweile begonnen. Karten gibt es beim Täglichen Anzeiger Holzminden, beim Stadtmarketing und direkt beim Jazz-Club (jazz-club-holzminden.de).

Das Jazz-Festival beginnt am Freitag, 14. September, um 20 Uhr mit dem traditionellen Auftritt der clubeigenen „Sleepy Town Jazzband“. Bereits um 18.30 Uhr trommelt die „Streetband“ auf dem Marktplatz rattenfängergleich die Holzmindener Jazz-Gemeinde zusammen und zieht mit ihr musizierend bis zum Jazz-Club in der Bahnhofstraße. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. August