Montag, 01. Januar 2018

Kaschuras Streckenrekord bleibt bestehen

Emmerthal. Bereits zum 42. Mal richtete die TSG Emmerthal Silvesterlauf aus: „Es ist ja nun schon Tradition, dass die letzten Stunden des alten Jahres mit dem Emmerthaler Silvesterlauf ausklingen“, freute sich der erste Vorsitzende der TSG, Stefan Kutschera. Auch Moderator Burkhard Beims bestätigte diese Aussage „Es ist einfach ein tolles Ereignis.“ Dieses Event ließen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sportler nicht nehmen. Auch wenn die Teilnehmerzahl aus dem letzten Jahr nicht ganz erreicht werden konnte, so war Organisator Markus Fronia mit den 771 Teilnehmern mehr als zufrieden: „Das ist wirklich super, dass trotz des Wetters so viele den Weg hier her gefunden haben“, so Fronia.

Spannender als die Teilnehmerzahl war in diesem Jahr aber die Frage nach dem im letzten Jahr aufgestellten Streckenrekord von 21:35 durch Jan Kaschura. Konnte der Rekord bestehen bleiben oder war es sogar möglich, dass sich Kaschura auf den 6,9 Kilometern selbst schlagen konnte? Am Ende blieb der Holzmindener leicht hinter den Erwartungen zurück und wurde „nur“ Zweiter mit einer Zeit von 22:08 Minuten knapp hinter dem diesjährigen Gewinner Andreas Winterholler, der mit 21:45 ins Ziel kam. Beide Läufer zeigten sich nicht ganz zufrieden, waren am Ende aber doch stolz: „Ich weiß, dass ich eigentlich deutlich schneller sein kann, bin aber dennoch zufrieden“, so Winterholler. Größere Wermutstropfen waren hingegen bei Kaschura zu finden: „Ich bin nur so mittel zufrieden, ich wusste, dass ich die Zeit vom letzten Jahr auf keinen Fall toppen kann. Ich habe mein Training umgestellt und bin noch nicht ganz in Form“, so Kaschura.

Neben diesem spannenden Duell gilt es aber auch die Leistung von Wilhelm Gimmler und Friedrich Geitel anzuerkennen. Gimmler ist als einziger Teilnehmer bei allen bisherigen 42 Silvesterläufen am Start gewesen, und Geitel ist mit seinen 80 Jahren der älteste Teilnehmer des ganzen Feldes und stellte sich ganz selbstverständlich den 6,9 Kilometern. Und diese hatten es in sich: Zwei Schleifen mussten alle Teilnehmer durchlaufen. Die erste Drei-Kilometer-Schleife verlief durch den Ortsteil Emmern, die zweite durch Kirchohsen. Start und Ziel war wie jedes Jahr das Schulgelände in Kirchohsen. Zahlreiche Zuschauer feuerten alle Läufer mit Rasseln, Schildern oder Applaus an, trieben sie voran.

Auch die Teamwertung wurde von den Läufern wieder gerne angenommen, sodass sich 36 Teams anmeldeten. Vor dem traditionellen Hauptlauf starteten der Bambini-Lauf mit 300 Metern, der 2,25 Kilometerlauf der Jugendlichen sowie der Lauf der Walker und Walkerinnen über 6,5 Kilometer. Als jüngster Teilnehmer konnte der fünfjährige Finn Sauermann die kleine Strecke erfolgreich zurücklegen. Rund um die Läufe rundete ein tolles Catering mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Heiß- und Kaltgetränken die Veranstaltung ab, sodass sich die Läufer und Zuschauer schon jetzt auf den kommenden 43. Silvesterlauf im Jahr 2018 freuen. Alle Ergebnislisten sind unter www.tsg-emmerthal.de zu finden.