Freitag, 14. Juni 2019

Kassenbons als Los beim WeserSommer-Gewinnspiel

Rund um „Camping, Outdoor und Einkaufen“ geht’s beim WeserSommer in der Oberen Straße an Fronleichnam. Foto. Stadtmarketing

Holzminden. Zum Motto „Camping, Outdoor und Einkaufen“ beim WeserSommer an Fronleichnam, 20. Juni, in der Oberen Straße in Holzminden haben sich alle beteiligten Akteure noch etwas Besonderes einfallen lassen: Neben einigen Sommerschnäppchen oder Outdoor-Erkenntnissen und -Erlebnissen, die Besucher in der Holzmindener Innenstadt sammeln können, winkt ein attraktives Gewinnspiel für den persönlichen Sommer an der Weser. Jeder, der im Laufe des Tages seine Einkäufe in Holzminden erledigt und damit den lokalen Einzelhandel unterstützt, wird belohnt. Einfach den Kassenbon im Wert von mindestens zehn Euro im Stadtmarketing-Büro abgeben. Der Bon wandert dann in die Lostrommel und mit etwas Glück gewinnen die Teilnehmer eine Eintrittskarte für den nächsten Familientrip. Wichtig: Einkäufe in Supermärkten sind von der Aktion ausgenommen. (tah/ap)

