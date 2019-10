Donnerstag, 03. Oktober 2019

Katharina Willberg ist neue Präventionsberaterin in Höxter

Katharina Willberg (Mitte) mit ihrer Kollegin, Kriminalhauptkommissarin Judith Fabeck (Opferschutz), und dem Leiter des Kriminalkommissariats 1 in Höxter, Kriminalhauptkommissar Karlheinz Schröder. Foto: Polizei

Höxter. Opfer eines Diebstahls, Betrugs oder anderer Straftaten zu werden, diese Gefahr lauert an vielen Stellen. Nicht nur auf offener Straße, sondern auch an der Haustür oder am Telefon. Wie man kritische Situationen erkennt und angemessen handelt, dabei hilft Katharina Willberg von der Polizei Höxter. Sie ist die neue Mitarbeiterin im Bereich Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Höxter und berät Senioren, Eltern, Schüler und alle weiteren Bürger des Kreises in vielen Fragen rund um die eigene Sicherheit.

