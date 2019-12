Donnerstag, 19. Dezember 2019

Kaufland Holzminden nimmt Kundenwünsche ernst

Kaufland Holzminden bedankt sich bei seinen Kunden für die Teilnahme an der Kundenbefragung. Foto: Kaufland

Holzminden „Was wünschen sich unsere Kunden?“, hatte Holzmindens Kaufland-Hausleiter Daniel Klaar gefragt. „Jetzt stehen die Ergebnisse unserer Kundenbefragung der vergangenen Woche fest.“ Kaufland-Kunden hätten sich noch daran erinnert, dass es während der Modernisierung 2017 oft schwierig war, die Produkte an ihren neuen Plätzen zu finden. Besonders zu schätzen wüssten sie hingegen laut Umfrage die große Auswahl und das breite Sortiment, insbesondere an der Fleisch-Frischetheke und in der Obst-und-Gemüse-Abteilung.

„Unsere Kunden hatten viele tolle Ideen, über die wir uns jetzt Gedanken machen werden“, so Klaar. „Nochmals vielen Dank an alle, die sich so konstruktiv beteiligt haben!“ Gemeinsam mit Christina Stumpf, Handelsfachwirtin im ersten Ausbildungsjahr, hatte der Hausleiter am 12. Dezember Kunden nach ihrem Einkauf befragt.