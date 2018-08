Montag, 20. August 2018

Kawasaki-Fan reist 1.900 Kilometer an

70 Z-1300-Freunde aus ganz Europa gastieren ein Wochenende in Dielmissen. Foto: lis

Dielmissen. Nach 29 Jahren hat sich mit Burckhard Denda endlich wieder jemand aus dem Weserbergland gefunden, der hier in der Region ein Treffen der Interessengemeinschaft (IG) Kawasaki Z 1300 organisiert. Seiner Einladung in den „Angerkrug“ nach Dielmissen folgten für ein Wochenende rund 70 von 180 Mitgliedern der IG mit ihren Motorrädern (nicht „nur“ mit der kultigen Z 1300). Das Treffen hatte internationales Flair: Die weiteste Anreise nahm Pete Nicols aus England auf sich – 1.900 Kilometer! Aus Schweden kam Patrik Lidstrøm über 700 Kilometer weit angereist, um sich das Wiedersehen mit Gleichgesinnten und die Ausfahrten durch das Weserbergland nicht entgehen zu lassen. Und Platz drei der weitesten Anreisen belegte Harald Arnold aus Bayern (immerhin 510 Kilometer).

Burckhard Denda hatte zusammen mit seiner Frau Monika extra Pokale und Prämien anfertigen lassen.

Die gemeinsame Ausfahrt am Sonnabend bildete das Highlight des Wochenendes. Denda führte seine Gäste 200 Kilometer auf den schönsten Strecken quer durch die Landschaft: Über Salzhemmendorf, Grünenplan, Stadtoldendorf und Polle mit der Fähre zurück über Brevörde und den Köterberg wieder nach Dielmissen.

Der Funken Begeisterung sprang übrigens gleich am Montag noch über in die jüngste Generation der Dielmisser: Die Organisatoren hatten ja angekündigt, dass der Erlös der Veranstaltung – hauptsächlich aus dem Kuchen- und Kaffee-Verkauf – dem örtlichen Kindergarten zugute kommen sollte. Und das wurde direkt in die Tat umgesetzt. (lis)

