Mittwoch, 08. Januar 2020

Kehraus auf dem Holzmindener Marktplatz

Abbau und Aufräumarbeiten auf dem Marktplatz sind in vollem Gang. Foto: spe

Holzminden. Am Sonntag bot sich die letzte Möglichkeit, den Holzmindener Weihnachtsmarkt zu besuchen und auf der Eisbahn seine Runden zu drehen. Sofort begannen danach die Abbauarbeiten, die einige Tage in Anspruch nehmen. Zurzeit herrscht Kehraus-Stimmung auf dem Marktplatz. Das trübe Wetter trägt seinen Anteil dazu bei. Nach der „Eisschmelze“ ist der Abbau der komplexen Eisbahn-Konstruktion ein besonderer Aufwand. Das Foto entstand am Mittwochmittag, und schon am Donnerstag soll die Eisbahn abtransportiert werden. Dann beginnt das große Reinemachen. Der erste Wochenmarkt soll am Sonnabend, 18. Januar, wieder auf dem Marktplatz stattfinden. Die Stände mussten rund zehn Wochen lang in die Mittlere Straße und die Marktstraße ausweichen. (spe)