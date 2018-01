Donnerstag, 11. Januar 2018

Kehraus auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt

Nach sieben Wochen Weihnachtsmarkt ist bei den meisten die Weihnachtsstimmung auch verflogen. Es herrscht Kehrausstimmung auf dem Marktplatz.

Holzminden. Die Eisbahn hat noch bis Sonntag, 14. Januar, geöffnet, das Eislaufen ist mit eigenen Schlittschuhen in dieser letzten Woche kostenfrei möglich. Doch ringsum löst sich der Weihnachtsmarkt allmählich auf. Seit Anfang der Woche werden immer mehr Buden dichtgemacht und abgebaut, was einigen Besuchern gar nicht gefällt. Nur wenige Standbetreiber halten bis zum Ende ihre Buden geöffnet. In der kommenden Woche werden die Aggregate und die Eisbahntechnik abgeholt, schließlich die Eisbahn abgebaut. Der erste Wochenmarkt findet am 27. Januar wieder auf dem Marktplatz statt. (spe)