Montag, 15. Juni 2020

Kein Fährfest in Grave am 5. Juli

Die Solarfähre Grave ist auch in diesem Jahr wieder im Einsatz. Das Fährfest aber muss leider ausfallen.

Grave. In diesem Jahr ist alles anders. Die Corona-Pandemie wirbelt unser Land durcheinander und macht auch vor Grave nicht halt. „Leider können wir daher auch unser so beliebtes Sommerfest in diesem Jahr nicht feiern“, meldet sich der Kultur- und Fährverein Grave beim TAH. Zum Glück konnte wenigstens die Solarfähre ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Ehrenamtlichen setzen seit Wochen bereits Radler und Wanderer wieder über die Weser. Ein Fest aber ist zurzeit noch nicht möglich. „Es bleibt nur zu hoffen, das wir im nächsten Jahr alles nachholen können“, hoffen die Aktiven des Kultur- und Fährvereins Grave.