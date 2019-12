Donnerstag, 12. Dezember 2019

Kein Geld für neuen Fahrstuhl – Stadtbücherei Holzminden soll umziehen

Der alte Fahrstuhl macht Zicken, wird aber nicht ersetzt. Foto: spe

Holzminden. Die Stadtbücherei Holzminden in der Oberen Straße 30 wird keinen neuen Fahrstuhl, aber vielleicht mittelfristig ein neues Zuhause bekommen. Die Grünen-Fraktion hatte 165.000 Euro für den Einbau eines neuen Fahrstuhls im Rahmen der Haushaltsberatung beantragt, um eine barrierefreie Nutzung der Stadtbücherei im Gebäude der ehemaligen Staatsbank zu gewährleisten. Der alte Aufzug macht seit Jahren Zicken, ist wiederholt stecken geblieben und sollte eigentlich längst ersetzt werden. Alle Ratsmitglieder lehnten den Antrag ab, auch weil die Verwaltung die Investition „zum jetzigen Zeitpunkt für falsch hält“, wie Erste Stadträtin Sarah Humburg erklärte, und ein anderes Szenario immer wahrscheinlicher wird: Der Umzug der Stadtbücherei an einen anderen Standort in der Innenstadt. Der soll dann barrierefrei erreichbar, neu konzeptioniert und möglichst auf einer Ebene ohne Etagen sein. (spe)

