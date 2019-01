Montag, 28. Januar 2019

Kein Kavaliersdelikt: Etwa 3000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Stark beschädigt: der geparkte Wagen. Foto: Polizei

Hameln. Bereits in der Nacht vom 16. (Mittwoch) auf den 17. Januar (Donnerstag) kam es in der Straße Galgenberg in Hameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher verbotenerweise entfernt hat. Die 28-jährige Eigentümerin des beschädigten VW Golfs hatte diesen am Abend etwa gegen 19:00 Uhr am Straßenrand, schräg gegenüber der Straße Hessenanger, geparkt. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr stellte sie fest, dass sie eine große Delle und Kratzer in der Fahrertür ihres Autos hatte. Da sie keine Daten des Verursachers finden konnte, verständigte sie die Polizei in Hameln. Wie genau sich der Unfall ereignet hat, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Die Schäden deuten jedoch darauf hin, dass der Unfallflüchtige rückwärts in das geparkte Auto gefahren sein könnte. Der Schaden an dem Golf beträgt etwa 3000 bis 4000 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat zum genannten Zeitraum etwas beobachtet oder ungewöhnliche Geräusche gehört? Die Polizei Hameln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.