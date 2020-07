Montag, 06. Juli 2020

Kein Kürbismarkt 2020 auf der Poller Burg

Ein Foto vom letzten Kürbismarkt. Die Laienspielgruppe Polle kann in diesem Jahr die Corona-Auflagen personell nicht meistern.

Polle. Auch die Laienspielgruppe Polle ist ein Opfer der Corona-Pandemie geworden, wie fast alle im Verband Deutscher Freilichtbühnen organisierten Amateurbühnen. Nachdem alle Aufführungen der Komödie „Der letzte Untermieter“ und die Aufführungen des Aschenputtelspiels bereits abgesagt werden mussten, blieb als letzte Chance, die Vereinskasse etwas aufzubessern, der weit über das Weserbergland hinaus bekannte und aus dem Poller Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenkende Kürbismarkt.

Es ist aus personellen und logistischen Gründen aber nicht möglich, die aktuell geltenden Vorschriften der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus einzuhalten. Der Kürbismarkt fällt unter die Rubrik „Freiluftgastronomie“ und es ist den Ehrenamtlichen nicht möglich, von allen Besuchern Name und Anschrift, Ankunft und Verlassen der Burg zu notieren und die Mindestabstände zu kontrollieren. Dafür ist die Personaldecke zu klein. Auch in der Küche, an der Essenausgabe, dem Bratwurststand und im Theatercafé sind die Mindestabstände nicht einzuhalten. Deshalb musste der Vorstand schweren Herzens beschließen, den Markt in diesem Jahr abzusagen.

Der 22. Poller Kürbismarkt findet dann am 18. und 19. September 2021, dem dritten Septemberwochenende, in hoffentlich gewohnter Weise statt.