Mittwoch, 24. April 2019

Kein Schnaps bei der Maifeier am Godelheimer See

Foto: Die Freizeitanlage am Godelheimer See bei Höxter. Foto: GeorgDerReisende

Höxter. Aus den Erfahrungen des 1. Mai 2018 werden Konsequenzen gezogen. Bei der Maifeier am Godelheimer See werden in diesem Jahr keine harten alkoholischen Getränke zugelassen. Stadt und Polizei reagieren damit auf die Ausschreitungen des vergangenen Jahres. Man habe besonders bei jungen Leuten einen erheblichen Alkoholkonsum festgestellt, berichten Stadt und Polizei. Acht Körperverletzungen musste die Polizei vor einem Jahr feststellen, darunter war eine Messerstecherei. Stadt und Polizei haben gemeinsam das Sicherheitskonzept überarbeitet. Danach dürfen hochprozentige Spirituosen, branntweinhaltige Getränke und Mixgetränke wie Cocktails nicht mehr auf das Gelände am Godelheimer See mitgebracht werden. Wer so etwas mitbringt, muss es abgeben. Wer alkoholisiert zum Festgelände kommt, wird abgewiesen. Zudem werde man bei fehlverhalten Platzverweise aussprechen und diese konsequent umsetzen, kündigten Stadt und Polizei an. Neben der Polizei wird auch ein Sicherheitsdienst vor Ort sein. DLRG und Sanitätsdienst kümmern sich ebenfalls um die Sicherheit der Besucher. Zudem wird die Maifeier um 18 Uhr enden. Ab 17 Uhr werden Durchsagen gemacht, die auf das Ende hinweisen. (fhm)