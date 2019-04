Montag, 29. April 2019

Keine AfD-Fraktion mehr im Holzminder Kreistag

Im Kreistag wurden die Ausschüsse neu besetzt. Foto: fhm

Holzminden. Im Holzmindener Kreistag gibt es keine AfD-Fraktion mehr. Vor der Sitzung des Gremiums am Montag, 29. April, hatte der bisherige Fraktionssprecher der Alternative für Deutschland, Dr. Manfred Otto, schriftlich mitgeteilt, dass sich die Fraktion aufgelöst hat. Mit 7,7 Prozent der Wählerstimmen und drei Abgeordneten war die AfD nach der Kommunalwahl 2016 in den Kreistag eingezogen. Herbert Rappe hatte die Fraktion vor einigen Monaten verlassen und sich jetzt der UWG angeschlossen. Manuela Kassel und Dr. Manfred Otto bleiben als fraktionslose Abgeordneter Mitglieder des Kreistags. Der Rücktritt von Eberhard Asche (UWG), der Wechsel von Hartmut Kumlehn von der UWG zur CDU/FDP/Kumlehn-Gruppe und die Selbstauflösung der AfD machten die Neubesetzung der Ausschüsse im Holzmindener Kreistag notwendig, die in der Sitzung am Montagnachmittag unter Leitung von Andreas Fischer (SPD) vollzogen wurde. Die UWG, die bislang mit einem Sitz im Kreisausschuss vertreten war, verliert dort ihr Mandat. Den Grund dafür wollte Dr. Wilfried Steinmetz wissen, schließlich habe die UWG doch weiterhin zwei Abgeordnete im Kreistag und bilde eine Fraktion. Dr. Steinmetz wurde zu Beginn der Sitzung als Nachfolger des zurückgetretenen Eberhard Asche als neuer Kreistagsabgeordneter verpflichtet. Er ist auch neuer Fraktionssprecher der UWG. Die Verteilung der Ausschussplätze, so erfuhr das neue Kreistagsmitglied, erfolge nach einem mathematischen Verfahren, das kleinere Fraktionen benachteilige, wenn eine bestimmte Zahl fraktionsloser Abgeordneter vorhanden sei. Dieser Umstand sei jetzt durch die Selbstauflösung der AfD-Fraktion gegeben. (fhm)

