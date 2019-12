Mittwoch, 04. Dezember 2019

Keine Ausnahmen für Taxen im Kreis Holzminden!

Das Personenbeförderungsgesetz, ein Bundesgesetz, regelt die Bereitschaftszeiten für Taxen. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Der Artikel „Nachts kommt das Taxi nur nach Voranmeldung“ in der TAH-Ausgabe vom gestrigen Mittwoch muss korrigiert werden. Und zwar in dem Punkt, dass es keine Ausnahmegenehmigungen vom Landkreis für Taxen in Bezug auf die nächtliche Bereitschaftspflicht gibt.

Die Auskunft bezog sich ausschließlich auf Mietwagen mit Fahrern, so Geschäftsführer Jörg Mönkemeyer vom gleichnamigen Unternehmen aus Eschershausen. In einem persönlichen Gespräch machte Mönkemeyer deutlich, dass es solche Ausnahmegenehmigungen für Taxen hier seines Wissens nach nicht gäbe.

Gemeldet hat sich gestern auch noch ein Taxi-Unternehmen aus Holzminden, das tatsächlich an sieben Tagen und Nächten in der Woche erreichbar ist: Taxi Kumlehn ist 24 Stunden in Bereitschaft. Ein Grund dafür seien Verträge mit der hier ansässigen Industrie.