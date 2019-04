Dienstag, 30. April 2019

Keine Auswirkung auf Höxter

Das "Cosmo" ist unabhängig von Veranstaltungen in der Stadthalle geöffnet.

Höxter. Das „Cosmo“ in Steinheim (kreis Höxter), ein bekanntes Lokal mit Restaurant und Café, wird schließen. Die Betreiber, die das Lokal von anderthalb Jahren übernommen hatten, beenden ihre Arbeit in Steinheim. Ein Betreiber des Steinheimer „Cosmo“ unterhält auch das Lokal „Cosmo“ in der Stadthalle Höxter. Das hat aber mit der Schließung des „Cosmo“ in Steinheim nichts zu tun, auch wenn es den selben Namen trägt. Die Kombination von Lounge- und Bar, von Restaurant und Café in der Residenz Stadthalle, das im März eröffnet hatte, läuft weiter. (fhm)